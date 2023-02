Juve, Allegri: "Accetto critiche, ma numeri non opinabili. Ecco a cosa era riferito corto muso"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - "Accetto le critiche, che si dica che sono scarso e che la mia squadra fa schifo, ma i numeri non sono opinabili": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna sul caso che ha acceso il dopo-partita di Juventus-Nantes. "Un tema è opinabile, può piacere oppure no, ma la matematica e i numeri non sono opinabili - aggiunge l'allenatore - e su queste cose proprio non si può discutere".