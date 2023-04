Juve-Napoli, biglietti Ospiti solo per possessori Fidelity card. Info sugli striscioni

E' ufficiale: da martedì 12 aprile saranno in vendita i biglietti di Juventus-Napoli per il Settore Ospiti, match valido per la 31esima giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' ufficiale: da martedì 12 aprile saranno in vendita i biglietti per il Settore Ospiti di Juventus-Napoli, match valido per la 31esima giornata di Serie A. Come ha comunicato la SSC Napoli i tagliandi, in attesa delle determinazioni dell'O.N.M.S., potranno essere acquistati solo dai sottoscrittori di Tessera di Fidelizzazione del Napoli, esclusivamente sul sito Web della Juventus:, al seguente link: https://tickets.juventus.com/it/91207-juventus-s-s-c-napoli/sales-phase/

RICHIESTA PER ESPORRE GLI STRISCIONI: In relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni, i tifosi potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni, con le seguenti modalità:

a mezzo mail: richiesta.striscioni@juventus.com