Juve-Napoli, KKN: in settimana il club azzurro presenterà il ricorso al CONI

Quanti punti ha il Napoli? Per Rino Gattuso 18, sebbene la classifica attuale dica 17 a causa del punto di penalizzazione per Juventus-Napoli. E allora il club azzurro è impegnato a farsi restituire quel punto e a giocare la gara con i bianconeri. Per questo, stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, in settimana dovrebbe presentare il ricorso al CONI, dopo averlo visto ribattuto dalla Corte Sportiva d'Appello.