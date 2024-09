Ufficiale Juve-Napoli, il dato sul settore ospiti: ecco quanti tagliandi sono stati convalidati

vedi letture

È stato diramato ufficialmente il numero di tagliandi convalidati per Juventus-Napoli nel settore ospiti: su circa 2100 posti a disposizione, sono solo 1007 i tagliandi verificati per il big match in corso. Meno della metà dunque rispetto a quelli venduti, con diversi problemi non solo per i residenti nella provincia di Napoli ma anche per i residenti al Nord.