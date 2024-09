Juve, niente pausa: subito in campo per la gara col Napoli

Per la Juventus non c'è sosta. In vista del Napoli la squadra è subito tornata a lavorare al Training Center. Come si legge su Bianconeranwes, il gruppo è stato diviso in due, come accade nel giorno immediatamente successivo a una partita: chi è partito titolare contro gli olandesi si è dedicato a una seduta di scarico, chi è subentrato e chi non è sceso in campo, invece, ha posto la sua attenzione dopo il riscaldamento sul possesso palla e sul lavoro atletico per chiudere la sessione con una partitella. Per domani l'appuntamento è fissato al mattino.