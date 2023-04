Juventus-Napoli, probabili formazioni Tmw: chance per Elmas

Diverse assenze in casa Napoli in vista della sfida di Torino contro la Juventus.

Di seguito le ultime dai campi su Juventus-Napoli, raccolte dagli inviati di Tuttomercatoweb.

Come arriva la Juventus

Big match col Napoli dopo la conquista della semifinale di Europa League per la Juventus di Allegri. Davanti a Szczesny spazio a Danilo, Gatti e Alex Sandro con la presenza di Bremer in forte dubbio; De Sciglio in ballottaggio con Cuadrado sulla destra con il rientro di Kostic a sinistra e il terzetto Rabiot-Locatelli-Fagioli (quest’ultimo avanti su Miretti) in mezzo al campo. In attacco probabile conferma per Vlahovic con Milik al suo fianco, inizialmente in panchina Di Maria e Chiesa pronti a entrare a gara in corso.

Come arriva il Napoli

Spalletti dovrà infatti rinunciare agli infortunati Mario Rui, Politano e quasi certamente anche a Rrahamani per i problemi accusati contro il Milan. Scelte quasi obbligate dunque per il tecnico, che riproporrà nel suo 4-3-3 Meret tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus (in vantaggio su Ostigard) e Olivera. In mezzo Lobotka con Anguissa e Zielinski (piccola chance per Elmas) mentre per l'attacco Lozano andrà a destra a completare il reparto con Kvaratskhelia e Osimhen.