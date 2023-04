Juventus, sollievo Szczesny: palpitazioni per il portiere polacco, controlli ok allo Stadium

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Wojciech Szczesny che ha lasciato il campo nella prima frazione di gara contro lo Sporting

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Wojciech Szczesny che ha lasciato il campo nella prima frazione di gara contro lo Sporting. Il portiere della Juventus sta bene ed è più tranquillo. Nel corso del match ha avuto qualche palpitazione motivo per cui nell'infermeria dell'Allianz Stadium è stato sottoposto ad un elettro cardiogramma che per fortuna non ha riscontrato problemi. Per sicurezza domani verranno effettuati ulteriori controlli.