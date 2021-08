Juventus, tre giorni di riposo: mercoledì la ripresa in vista di Napoli

Tre giorni di stop per la Juventus all'indomani del ko contro l'Empoli. Ecco il comunicato diramato quest'oggi dal club bianconero: "Dopo le prime due giornate, il campionato di Serie A si ferma per gli impegni delle Nazionali. Saranno diversi i bianconeri coinvolti con le proprie Selezioni, ma al Training Center Mister Allegri riprenderà a lavorare con i giocatori a disposizione per preparare il prossimo appuntamento: la trasferta di Napoli, valevole per la terza giornata di campionato. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì 1 settembre, al pomeriggio"