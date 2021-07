Kappa (che ha salutato il Napoli) fa felice la città di Venezia: grande successo per la nuova maglia

(ANSA) - VENEZIA, 30 LUG - Il Venezia ha scelto per la sua maglia away la tonalità color crema, con l'arancione, il nero e il verde del club che la attraversano da una manica all'altra con un sofisticato effetto sfumato. Come per la maglia home, svelata ieri, il design della maglia away si ispira ai classici riferimenti della città lagunare: la trama con motivi triangolari richiama infatti la tradizione dei mosaici veneziani. A completare il look, la maglia away presenta la scritta oro "Venezia" sul petto, con il logo del club dorato in edizione speciale. Il design, così come il resto della collezione 21/22 di prossima uscita, che comprende altri tre kit gara, è stato curato dall'agenzia creativa di New York Fly Nowhere in collaborazione con Kappa. (ANSA).