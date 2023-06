Kim e la fake news legata al suo futuro: non c'è nessun indizio

Kim Min-Jae è ormai un ex giocatore del Napoli. C'è la clausola esercitabile dal 1 luglio e ci sono tre club pronti a contenderselo

TuttoNapoli.net

Kim Min-Jae è ormai un ex giocatore del Napoli. C'è la clausola esercitabile dal 1 luglio e ci sono tre club pronti a contenderselo: i due di Manchester più il Bayern. Si tratta solo di aspettare. Ma sta circolando sui social una notizia non vera, cioè che Kim avrebbe eliminato il "Napoli" dalla sua biografia sui social. In realtà non c'è mai stato alcun accenno. Ecco perché questo non può essere considerato un indizio.