Kim in Corea non ha più gli stessi anni di prima, il motivo è sorprendente

© foto di www.imagephotoagency.it

Cambia l’età di Kim Min-Jae. A partire dal 28 giugno, il parlamento della Corea del Sud ha infatti abrogato il metodo tradizionale per il conteggio dell’età - i nati avevano già un anno - per abbracciare quello previsto in tutto il mondo. Di conseguenza, tutti i cittadini del paese hanno “guadagnato” uno o due anni. Kim Min-Jae, fino a pochi giorni fa considerato 28enne in patria, ora ha ufficialmente 26 anni.