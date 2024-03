Kim sempre fuori, Il Bayern crolla in casa e Tuchel si arrende: “Campionato finito!”

Crolla ancora una volta in campionato il Bayern Monaco, travolto in casa per 2-0 dal Borussia Dortmund. Per Kim è la terza panchina di fila

Crolla ancora una volta in campionato il Bayern Monaco di Tuchel, travolto in casa per 2-0 dal Borussia Dortmund. I bavaresi con tutta probabilità dicono addio allo scudetto, con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso distante ora tredici punti a sole sette gare dal termine della Bundesliga.

Il trend negativo si denota anche dai dati difensivi: sono ben 33 i gol subiti, "solo" la quinta miglior difesa del campionato. Numeri che hanno spinto il tecnico Tuchel ad apportare delle modifiche: la retroguardia è affidata a De Ligt e Dier, con Kim Minjae che è scivolato indietro nelle gerarchie.

Per il centrale coreano ex Napoli si tratta della terza partita di fila in cui è partito dalla panchina (0 minuti giocati in totale). Tuttavia non ci sono stati grossi risultati: il Bayern ha comunque subito cinque gol nelle ultime tre gare (0-2 vs Borussia Dortmund, 2-5 vs Darmstadt, 8-1 vs Magonza).

Risuonano anche le parole del tecnico del Bayern Thomas Tuchel, che a fine partita si è già congratulato con la formazione di Xabi Alonso: "La lotta per il titolo è finita? Sì, decisamente. Congratulazioni al Bayer Leverkusen per la conquista del Meisterschale".