Kiss Kiss - Juve-Napoli, nessun contatto per Milik e ADL sparerà alto: cifre e dettagli

Il Napoli non entrerà nel vortice scadenza per quanto riguarda Arkadiusz Milik: o rinnova e resta o verrà ceduto. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, l'attaccante polacco piace alla Juve, Sarri ne ha parlato con Paratici e c'è stato un flirt con l'entourage. Ma al momento la Juventus non ha bussato alla porta del Napoli, che di par suo ha già fissato il prezzo: non meno di 50 milioni per cedere l'ex Ajax. Da più fonti - riferisce il direttore dell'emittente radiofonica ufficiale Valter De Maggio - arriva la voce che il suo futuro sarà in bianconero.