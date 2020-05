Kiss Kiss: "Si lavora per modifica al Protocollo, ipotesi è abolire ritiro obbligatorio"

Protocollo del Comitato Scientifico: si lavora alla modifica. Lo annuncia la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che su twitter spiega come si stia lavorando in queste ore per limare i punti più discussi dai club sul protocollo elaborato per la ripartenza: "Tutti al lavoro per la possibile modifica del protocollo. Si va verso ritiro non più obbligatorio con conferma allenamenti di gruppo da lunedì".