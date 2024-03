TuttoNapoli.net

L'Atalanta chiude definitivamente la partita a tre minuti dalla fine. Teun Koopmeiners, entrato nel secondo tempo, si incunea in area, riceve e col sinistro all'angolino batte Meret, realizzando il suo tredicesimo gol in stagione. Il Napoli è a un passo dalla prima sconfitta in campionato della gestione-Calzona.