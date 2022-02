Koulibaly, i premi dopo la vittoria della Coppa d'Africa: ci sono anche due appezzamenti di terra

Settantacinque mila euro e due appezzamenti di terra, uno di 200 metri quadri a Dakar e uno di 500 nella nuova città di Diamniadio. È questo il premio per i giocatori del Senegal per la prima storica vittoria in Coppa d'Africa. Ma non solo. Come riporta l'Afp, Koulibaly e compagni - dopo il ritorno trionfale a Dakar - è stata ricevuta al palazzo presidenziale: il presidente Macky Sall ha deciso di insignire i giocatori e tutti i membri della delegazione nell'Ordine Nazionale del Leone.