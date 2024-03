Kvara ancora a segno, si conferma a livelli top: i numeri lo confermano

ome detto, la nota più positiva nel Napoli porta il nome di Kvaratskhelia che sembra ormai essere tornato ai suoi livelli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Passo falso del Napoli per la rincorsa Champions. Nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A, infatti, la squadra di Calzona pareggia 1-1 col Torino e resta alle spalle dell'Atalanta a quota 44. Al Maradona, nel primo tempo, ci pensano i due portieri Milinkovic-Savic e Meret a tenere tutto in equilibrio, nella ripresa Kvaratskhelia (61') sblocca il match su assist di Mario Rui e Sanabria (64') pareggia in rovesciata sugli sviluppi di un corner.

Come detto, la nota più positiva nel Napoli porta il nome di Kvaratskhelia che sembra ormai essere tornato ai suoi livelli. A confermalo, anche i numeri raccolti di Opta che vi proponiamo:

- Khvicha Kvaratskhelia è andato in doppia cifra di gol (esattamente 10 in questo campionato) per la seconda stagione di fila in Serie A. Contro il Torino ha preso parte a quattro reti in quattro match disputati in campionato: tre marcature e un assist.

- Khvicha Kvaratskhelia ha trovato il gol per tre presenze di fila solo per la seconda volta in Serie A, dopo esserci riuscito in precedenza a febbraio 2023 (contro Spezia, Cremonese e Sassuolo in quel caso).

- Nessun giocatore del Napoli ha preso parte a più gol di Khvicha Kvaratskhelia (10 gol e quattro assist) in questa Serie A: 14, come Victor Osimhen.