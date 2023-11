Kvara-gol sblocca il risultato in Georgia-Scozia: ecco come ha segnato

La Georgia è in vantaggio nel match contro la Scozia, valevole per le qualificazioni a Euro2024. E a sbloccare il risultato è stato Khvicha Kvaratskhelia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Georgia è in vantaggio nel match contro la Scozia, valevole per le qualificazioni a Euro2024. E a sbloccare il risultato è stato Khvicha Kvaratskhelia. Su un cross da destra l'esterno offensivo del Napoli ha tagliato sul primo palo e ha messo la palla in rete in scivolata.