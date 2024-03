Napoli in vantaggio al 42' con Khvicha Kvaratskhelia!

Napoli in vantaggio al 42' con Khvicha Kvaratskhelia! Di Lorenzo avanza sulla destra e mette un pallone in mezzo, allontanato di testa non al meglio da Bremer. Arriva infatti dalle parti di Kvara, che calcia al volo di destro e trafigge Szczesny.