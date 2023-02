Kvara nella storia del Napoli: ha già superato il miglior azzurro di sempre al primo anno

Khvicha Kvaratskhelia continua a macinare record e superare azzurri del passato.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Khvicha Kvaratskhelia continua a macinare record e superare azzurri del passato. Prima del georgiano (otto gol e nove assist,), l’ultimo giocatore alla prima stagione di Napoli a collezionare almeno otto gol e almeno otto assist in un campionato di Serie A era stato Ezequiel Lavezzi (8g, 8a); il georgiano ha partecipato attivamente a 17 reti finora e gli ultimi giocatori all’esordio in azzurro in grado di fare meglio sono stati José Callejón (21) e Gonzalo Higuaín (24), nel torneo 2013/14.