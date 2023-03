Kvara sfida Haaland con la Georgia: polverizzati i biglietti per la sfida del 28 marzo

Khvicha Kvaratskhelia affronterà la Norvegia di Erling Haaland in occasione delle qualificazioni per Euro 2024.





Grande attesa in Georgia per la sfida tra Kvara e Haaland. Il 28 marzo, alle ore 18:00, la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia affronterà la Norvegia di Erling Haaland in occasione delle qualificazioni per Euro 2024.

Secondo ultimi aggiornamenti in merito alla vendita dei biglietti, pare che questi ultimi siano andati esauriti in meno di 24 ore. Più che prevedibile dunque che l’Adjarabet Arena di Batumi sarà sold out per il match.