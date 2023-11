Khvicha Kvaratskhelia show in Nazionale. L’esterno d’attacco del Napoli ha bissato il gol segnato nel primo tempo con la maglia della Georgia contro la Scozia. Stavolta ha ricevuto il pallone sulla sinistra, si è accentrato e una volta entrato in area ha fatto partire un destro preciso sul secondo palo che non ha dato scampo al portiere.