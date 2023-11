Kvaratskhelia il miglior dribblatore Under 23 in Italia: la classifica del CIES

Interessante l'ultimo report del CIES, osservatorio calcistico che ha analizzato i migliori giovani "dribblatori" nei top 5 campionati d'Europa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Interessante l'ultimo report del CIES, osservatorio calcistico che ha analizzato i migliori giovani "dribblatori" nei top 5 campionati d'Europa attraverso un indice specifico. Presenti in classifica ben sette giocatori di Serie A. L'osservatorio calcistico CIES ha utilizzato un indice calcolato a partire dai dati Wyscout. Come è stato ottenuto? Prendendo in considerazione la frequenza dei dribbling riusciti nelle partite di campionato, la percentuale di successo dei dribbling tentati e il livello sportivo delle partite giocate (come percentuale della media complessiva).

La classifica include solo i calciatori che non hanno ancora compiuto 23 anni e che hanno giocato almeno 450 minuti in campionato nella stagione in corso. In vetta c'è Yamal del Barcellona, a seguire Martinelli dell'Arsenal, Koleosho del Burnley e come primo giocatore di Serie A Kvaratskhelia con l'indice di 3.02 e la percentuale di dribbling riusciti pari al 52% e con 6.4 dribbling a partita.