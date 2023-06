Kvaratskhelia rinuncia all'Europeo U21: il georgiano sarà a Dimaro?

L'annuncio è arrivato in giornata dal diretto interessato: Khvicha Kvaratskhelia rinuncia all'Europeo Under 21 con la sua Georgia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'annuncio è arrivato in giornata dal diretto interessato: Khvicha Kvaratskhelia rinuncia all'Europeo Under 21 con la sua Georgia. Attualmente impegnato con la nazionale maggiore, la stella del Napoli non riusucirà a partecipare alla competizione - che avrebbe giocato in casa - a causa della "stagione più lunga della mia carriera".

Così, dopo gli impegni con la Georgia dei grandi contro Cipro e Scozia, l'ex Dinamo Batumi andrà in vacanza, per poi tornare ad allenarsi col Napoli nel mese di luglio. A questo punto è probabile la sua presenza anche nel ritiro di Dimaro, dal 14 al 25 luglio prossimi.