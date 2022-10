L'accoltellatore di Assago fermato dall'ex azzurro Massimo Tarantino

Sarebbe stato Massimo Tarantino, ex giocatore di Napoli, Inter e Bologna, a disarmare l'uomo di 46 anni ad Assago

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Sarebbe stato Massimo Tarantino, ex giocatore di Napoli, Inter e Bologna, a disarmare l'uomo di 46 anni che nel Carrefour del centro commerciale di Assago-Milanofiori ha ucciso a coltellate un dipendente del supermercato e ferito gravemente altre quattro persone, compreso il giocatore del Monza Pablo Marì. A riferirlo è fanpage.it. Tarantino, secondo quanto riporta il portale online, ha raccontato di essersi accorto che qualcosa non andava perché l'aggressore urlava fra gli scaffali e di essere andato così a vedere cosa stesse succedendo. A quel punto avrebbe deciso di intervenire: "Non ho fatto niente di particolare, non sono un eroe".