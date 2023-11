L'allarme del Ct su Elmas e non solo: le nazionali stavolta in aiuto a Mazzarri

Il centrocampista azzurro, tra i più penalizzati della gestione Garcia, è stato costretto a chiedere il cambio non avendo i 90 minuti

Due giorni di riposo e poi dalla prossima settimana si inizierà a fare sul serio. Walter Mazzarri ha sfruttato questi primi tre giorni a Castel Volturno per conoscere i superstiti delle nazionali e alzare subito l'intensità degli allenamenti, ma per iniziare ad incidere realmente sul gruppo attenderà dalla prossima settimana i vari rientri giorno dopo giorno. In questa fase, ereditando una gestione molto particolare dei minutaggi da parte di Rudi Garcia, con alcuni giocatori quasi fuori dai giochi, le nazionali possono paradossalmente aiutare il neo-tecnico del Napoli e restituirgli diversi elementi in condizioni migliori.

"Elmas non ha i 90 minuti, merita più spazio"

E' il grido d'allarme di Blagoja Milevski, Ct della Macedonia, dopo il ko dell'Olimpico contro l'Italia. Il centrocampista azzurro, tra i più penalizzati della gestione Garcia, è stato costretto a chiedere il cambio dopo l'ora di gioco: "Ha chiesto lui la sostituzione perché non era più in grado di continuare, non ha tutta la partita nelle gambe perché gli manca minutaggio al Napoli. Spero questa situazione possa migliorare, gioca per una grande squadra, ma merita maggiore minutaggio".

A caccia di minuti

Un po' la stessa situazione di diverse seconde linee, da Cajuste con la Svezia a Ostigard con la Norvegia e Lindstrom (ieri in campo solo nel recupero) con la Danimarca che in nazionale possono provare a riscaldare i motori per essere pronti per il Napoli. Diversi big, invece, a partire da Di Lorenzo (squalificato nel match di ieri) o Kvaratskhelia (squalificato per il prossimo) possono rifiatare. L'unica problematica riguarda il rientro di Olivera in prossimità del match.