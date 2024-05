L'allievo di Benitez è diventato maestro di promozioni: terzo successo in 7 anni per Pecchia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha raggiunto la sua terza promozione nel giro di 7 anni. Dopo Verona (2017) e Cremonese (2022) è arrivata anche quella con il club gialloblù per l'ex Napoli. Una cavalcata trionfale durata una stagione intera perché ha guidato la Serie B in vetta sin dalle prime giornate senza mai far notare un segno di cedimento. L'allievo di Benitez, accostato anche alla panchina del Napoli, è diventato maestro.