L'applauso della squadra, il babà dei dipendenti e non solo: quanto affetto per Mazzarri

Grande affetto quello che si è percepito ieri intorno a Walter Mazzarri, nel giorno del suo ufficiale ritorno nelle vesti da allenatore del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande affetto quello che si è percepito ieri intorno a Walter Mazzarri, nel giorno del suo ufficiale ritorno nelle vesti da allenatore del Napoli. Racconta qualche retroscena l'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno - Campania: i giocatori stessi gli hanno tributato un lungo applauso e si sono rivisti persino i sorrisi sui loro volti. Alle 14.30 è iniziato il primo allenamento del Mazzarri 2.0, il lavoro si è concentrato soprattutto attorno a possesso palla e aerobica, con partitelle finali a campo ridotto.

Idee chiare, primo contatto con i giocatori e alla fine della sessione i dipendenti del club, quelli che lo conoscono da più tempo, gli hanno fatto trovare un babà per festeggiarne il ritorno. E poi via, a cena in un noto ristorante di Pozzuoli assieme al vicepresidente Edoardo De Laurentiis, uno dei figli di Aurelio con cui c'è un rapporto di stima e amicizia.