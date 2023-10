L'Atalanta voleva 40 mln per Scalvini, ma a Wembley è un flop totale

Quello è addirittura il voto più alto, le altre sono tutte bocciature più severe, a partire dal 4,5 di Tuttosport:

Spesso elogiato e preso da esempio, ieri non è stata la serata di Giorgio Scalvini. Il difensore in estate era stato seguito dal Napoli, ma la richiesta dell'Atalanta era stata molto alta, superiore ai 40 milioni. Contro l'Inghilterra, nella sconfitta per 3-1 dell'Italia è da 5 per La Gazzetta dello Sport: "Per certi palcoscenici c'è ancora da lavorare. Quando gli avversari spingono va nel pallone anche lui e non riesce più a chiudere, 'entrando' in due gol".

Quello è addirittura il voto più alto, le altre sono tutte bocciature più severe, a partire dal 4,5 di Tuttosport: "Rischia la frittata già all'11' su pressione di Kane, poi prova ad innescare Foden... Insomma: avvio da brivido. Molle anche sul rimpallo che innesca il rigore e sulla sgroppata di Kane: serataccia". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Soffre contro stelle come Kane e Bellingham che lo prendono in mezzo in tutti e tre i gol. E lo maltrattano. Fa 20 anni tra un paio di mesi: si cresce anche con serate così". Il Corriere dello Sport addirittura gli assegna un 4: "3 gol dell'Inghilterra, 3 volte coinvolto. Sul primo non contiene Kane, sul secondo si fa saltare dal pallonetto di Bellingham (certo, il genio, però il tempo è sbagliato), sul terzo si fa ubriacare da Kane. Nottata buia, ma buia davvero".

TMW è sulla linea degli altri quotidiani e lo giudica da 4,5: "L'immagine di Bellingham che gli va via per orchestrare il gol del sorpasso inglese è la foto di una partita che ha visto il centrale 19enne dell'Atalanta patire ogni volta che i padroni di casa hanno cambiato marcia. Nella ripresa la confusione prende il sopravvento e sbaglia i tempi della marcatura anche sul terzo gol".