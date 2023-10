L'attentatore di Bruxelles è morto in ospedale: era rimasto ferito dopo una sparatoria in un bar

L'autore dell'attacco terroristico a Bruxelles è morto alle 9.38 in ospedale.

L'autore dell'attacco terroristico a Bruxelles è morto alle 9.38 in ospedale. Lo ha confermato la Procura federale: l'uomo, Abdesalem Lassoued, era rimasto gravemente ferito dopo una sparatoria in un bar a Schaerbeek. Il 45enne tunisino, che risiedeva illegalmente in Belgio ed era già noto alle forze dell'ordine, aveva aperto il fuoco ieri pomeriggio nel centro della capitale, uccidendo due tifosi svedesi.

Ai microfoni di VRT, la ministra dell'Interno Annelies Verlinden ha dichiarato che l'arma automatica utilizzata durante l'attacco è stata ritrovata addosso a Lassoued.