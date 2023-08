L'Augsburg cade all'Arechi prima del Napoli: la Salernitana vince in rimonta

Una bella Salernitana batte in rimonta per 2-1 l'Augsburg e si aggiudica la seconda edizione del trofeo "Iervolino".

Una bella Salernitana batte in rimonta per 2-1 l'Augsburg e si aggiudica la seconda edizione del trofeo "Iervolino" dedicato alla memoria di Angelo, fratello del presidente prematuramente scomparso a causa di una leucemia. Una prova convicente da parte dei granata che, nel primo tempo, hanno sfiorato il gol del vantaggio con Candreva. I padroni di casa, spinti da oltre 3000 spettatori, hanno palesato un'ottima organizzazione di gioco pressando a tutto campo e sfruttando al massimo la qualità di Kastanos tra le linee e il dinamismo di un super Lassana Coulibaly. Dopo una prima frazione dai ritmi contenuti, nella ripresa è accaduto praticamente di tutto. Prima Candreva è andato ad un passo dall'1-0, poi gli ospiti hanno sbloccato il risultato grazie a un rigore generoso concesso da Maresca per presunto fallo di Mamadou Coulibaly su Gumny. Dagli undici metri perfetto Tietz. 60 secondi dopo il pareggio targato Lassana Coulibaly, col maliano bravo a pescare l'angolo giusto dopo uan devastante azione personale. A quel punto la Salernitana ha attaccato a spron battuto e Sambia ha messo Candreva a tu per tu col portiere, bravo e coraggioso ad anticiparlo con un'uscita spericolata. Ma il gol era nell'area ed arrivava puntuale al 30': cavalcata di Coulibaly, traversone di Candreva e deviazione vincente di Botheim. Poco dopo Salernitana vicina al tris: Botheim stoppa elegantemente il pallone e si libera di due avversari, è Mamadou Coulibaly a non centrare il bersaglio a porta ormai vuota. Nel finale reazione orgogliosa dell'Ausburg, privo di diversi titolari ma desideroso di tornare in partita. Bravissimo Costil con tre interventi decisivi che gli valgono la prima standing ovation dell'Arechi. Da notare che l'incasso della serata sarà devoluto all'AIL.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber (31′ st Fazio), Pirola; Sambia (45′ st Sfait), L. Coulibaly, Bohinen (33′ M. Coulibaly), Bradaric; Kastanos (24′ st Maggiore), Candreva (45′ st Iervolino); Botheim. A disp.: Allocca, De Matteis, Boultam, Bronn, Motoc. All: Sousa.

AUGSBURG (4-4-2): Koubek; Gumny (24′ st Stanic), Bauer, Uduokhai, Pedersen (27′ st Zehnter); Iago (38′ st Bazee), Jensen, Komur, Mbuku; Beljo, Tietz. A disp.: Dahmen. All.: Maaßen.