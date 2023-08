L'Eintracht riacciuffa in 10 il Mainz, Lindstrom resta fuori: Napoli più vicino?

Acciuffa il pari al 91' a Magonza l'Eintracht Fracoforte, finisce 1-1 con il Mainz.

Acciuffa il pari al 91' a Magonza l'Eintracht Fracoforte, finisce 1-1 con il Mainz. Apre il match la rete di testa del sudcoreano Lee Jae-Sung al 25', poi Francoforte in dieci dal 63' per il doppio giallo a Knauff. I subentrati Lenz e Marmoush confezionano il pari, l'egiziano trova l'1-1 nel recupero quando ormai sembra finita. In precedenza, nonostante lo svantaggio, il tecnico Toppmöller non inserisce Jesper Lindstrom. Il danese, che sembra essere un obiettivo concreto del Napoli in caso di cessione di Lozano, resta in panchina per l'intero match.