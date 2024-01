L'emergenza durerà ancora a lungo: ecco quando rientreranno gli assenti

L'emergenza in casa Napoli durerà ancora a lungo: almeno per tutto il mese di gennaio, secondo Tuttosport.

L'emergenza in casa Napoli durerà ancora a lungo: almeno per tutto il mese di gennaio, secondo Tuttosport. Ecco quanto si legge sull'edizione odierna del quotidiano: "Meret e Olivera torneranno disponibili solo ad inizio febbraio, così come Natan, il cui infortunio alla spalla lo terrà fuori almeno fino a metà del mese prossimo.

La Coppa d’Africa, poi, ha tolto due colonne alla formazione partenopea: Osimhen ed Anguissa. [...] Osimhen e Anguissa salteranno, oltre al Torino, anche le gare contro Salernitana (14 gennaio), Lazio (28 gennaio), Verona (4 febbraio) e Milan (11 febbraio) in campionato, oltre alla semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina (18 gennaio)".