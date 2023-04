L'IFAB spiega perché il rigore di Giroud non andava ripetuto

All'indomani di Napoli-Milan l'IFAB - organismo indipendente della FIFA che stabilisce e controlla le regole del calcio - spiega perché il rigore di ieri di Olivier Giroud non andava ripetuto: "La posizione di un giocatore alla ripartenza è determinata dalla posizione dei suoi piedi o di qualsiasi parte del suo corpo che tocchi il suolo, ad eccezione di quanto indicato nella Regola 1". Nel caso di Juan Jesus, nessuna parte del suo corpo toccava il terreno di gioco nel momento dell'esecuzione di Giroud.

If, at a penalty kick, a player has part of their body (foot, arm, head etc.) overhanging the penalty area in the air but not touching the ground, is this encroachment?



