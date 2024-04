L’incapacità di riconquistare lo status di big

Il vero problema del Napoli

La mente, che brutti scherzi che gioca la mente. Quella che si era goduta una stagione fantastica, che aveva innalzato a veri e propri eroi i calciatori che lo scorso anno avevano condotto il Napoli ad un risultato straordinario, totalmente inatteso per quelle che erano le premesse.

La vita, però, è fatta di cambiamenti. Di mutamenti di status.

E la cosa che rende gli uomini più forti e la loro capacità di adattamento alle novità, non serve mica scomodare le teorie di Darwin per rendersene conto. In questa annata, con tante difficoltà, il Napoli ha pagato questa incapacità di riconoscere questo mutamento, non saper riconoscere di non essere la squadra dominante dello scorso anno. Un rifiuto, che si è trasformato nell’incapacità di calarsi nei nuovi panni e iniziare a lottare, anche per un settimo posto.