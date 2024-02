L’incredibile statistica di Traorè col Sassuolo: chiude col 100% di precisione su 43 passaggi

Ottima prestazione di Hamed Junior Traoré contro la sua ex squadra.

Ottima prestazione di Hamed Junior Traoré contro la sua ex squadra. Il centrocampista del Napoli, alla sua seconda gara da titolare in campionato, ha giocato nel 6-1 contro i neroverdi una gara a dir poco perfetta per quanto riguarda la precisione nei passaggi.

Ben 43 passaggi riusciti su 43 per l'ivoriano che ha anche totalizzato 51 tocchi, 3 passaggi chiave e 3 palle lunghe. Non male considerando il campo in pessime condizioni ed appesantito dalla pioggia, ma anche una condizione non ancora perfetta ma che nelle ultime settimane sta salendo rapidamente.