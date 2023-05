L'insegnamento dell'Inter: la vittoria passa anche dai parametro zero

Ci sono varie strade per raggiungere la vittoria. Quella perseguita dall'Inter si è rivelata altrettanto vincente

Ci sono varie strade per raggiungere la vittoria. Quella perseguita dall'Inter si è rivelata altrettanto vincente. La squadra di Inzaghi che ha appena conquistato la finale di Champions League vanta in rosa calciatori che per altri erano ormai bollati come 'anziani' o semplicemente inadeguati per certi contesti. Eppure si sono rivelati preziosi.

I protagonisti del trionfo sono stati i 'vecchietti' Acerbi (35), Mkhitaryan (34) e Dzeko (37), tutti arrivati a zero al pari di Onana, Darmian e Çalhanoğlu. La strada dell'Inter e la strategia societaria si è rivelata vincente. Così come è stata vincente quella del Napoli che ha puntato su giovani talentuosi esplosi in un anno.