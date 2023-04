L’intelligenza artificiale stila la top 11 di sempre: Buffon tra i pali, tridente Pelè-Messi-CR7

Cruijff, Zidane e Maradona, infatti, sono i 3 “centrocampisti” decretati dall’AI

La tanto chiacchierata di questi ultimi tempi ChatGPT - ovvero il modello di chatbot basato su intelligenza artificiale ed apprendimento automatico - ha decretato la formazione di calcio più forte di sempre. Il portiere scelto è l’attuale capitano del Parma Gianluigi Buffon, incoronato come il migliore nel suo ruolo della storia. Davanti a lui la linea a 4 - da destra a sinistra - è composta da Cafu, Baresi, Beckembauer e Maldini, chiamati a fare gli straordinari visti gli interpreti offensivi schierati in mediana. Cruijff, Zidane e Maradona, infatti, sono i 3 “centrocampisti” decretati dall’AI, mentre in attacco, ai lati di Pelè agiscono Messi e Cristiano Ronaldo.