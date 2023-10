"L'Italia non è fumo di Londra, ma dura un'ora": le pagelle di Spalletti

La Nazionale è uscita sconfitta 3-1 da Wembley contro l'Inghilterra e il ct è da 5,5 per il Corriere dello Sport:

TuttoNapoli.net

Non è una settimana facile per l'Italia e non lo è nemmeno per Luciano Spalletti. La Nazionale è uscita sconfitta 3-1 da Wembley contro l'Inghilterra e il ct è da 5,5 per il Corriere dello Sport: "Alla vigilia aveva chiesto 'calcio libero, moderno, dinamico e di personalità'. Richiesta inizialmente accolta, ma totalmente inevasa nella ripresa quando usciamo dal campo. Certo, avesse Bellingham e Kane...". Stesso voto per il Corriere della Sera: "L'Italia non è fumo di Londra, ma dura un'ora. Sta ricostruendo: ci vuole tempo".

Ci sono anche due sufficienze per l'ex allenatore del Napoli, a partire da quella de La Gazzetta dello Sport: "Il piano sembra funzionare, il 4-3-3 difende a cinque con l'arretramento di El Shaarawy e riparte veloce. Palleggio e contropiede sono letali, poi ci sgonfiamo e la difesa crolla". Stesso voto per Tuttosport: "Media tra un primo tempo da 7 e una ripresa da 5. L'organizzazione è evidente, ma la coperta è corta: se l'allunghi davanti, ti scopri dietro...". Il più severo è TMW, con un 5: "No, non siamo ancora all'altezza dell'Inghilterra. L'Italia ha provato a proporre il suo gioco nel tempio sacro di Wembley ma oggi questa squadra non ha il talento, gli strappi e le individualità di cui può godere Southgate".