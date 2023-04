L'ora di Raspadori: è uomo Champions ed ha già fatto uno sgambetto al diavolo

E ha già dimostrato in passato di poter far male al Milan.

Salvo colpi di scena questa sera a San Siro toccherà a Giacomo Raspadori. Più per mancanza di alternative che per reale convinzione: Osimhen non è stato convocato perché si punta ad averlo in forma per il ritorno, Simeone ha rimediato una distrazione al bicipite femorale. E il piano alternativo è giocare con un finto 9 come Elmas o eventualmente Lozano.

Con l'ex Sassuolo in campo il Napoli cambierà giocoforza modo di giocare: palla a terra, palleggio, tecnica. Non ha gli strappi di Osimhen né la fisicità e l'abilità nel gioco aereo, ma ha lo stesso dimostrato di saperci stare nelle gare che contano. Quattro delle cinque reti segnate in questa stagione sono state realizzate in Champions League, dove ha anche fornito due assist. Complessivamente nel massimo torneo continentale vanta un gol ogni 213'.