L'orgoglio di ADL e la cautela di Spalletti verso l'esame Eintracht

Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio, a Francoforte in attesa dell'arrivo di Luciano Spalletti per la conferenza stampa

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

"Io mi meraviglio che tutti si stiano eccitando per un Napoli che dal mio punto di vista è sempre stato estremamente competitivo. E soprattutto il più onesto". Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio, a Francoforte in attesa dell'arrivo di Luciano Spalletti per la conferenza stampa della vigilia della sfida contro l'Eintracht, e lo fa a modo suo, rimarcando il lavoro della società partito anni fa e togliendosi qualche sassolino ripensando alle contestazioni estive e lo scetticismo di molti, probabilmente Spalletti incluso: "Il tifoso ha ragione, deve diffidare perché non sa. E' giusto che dica la qualunque, ma noi che siamo dentro sappiamo come funziona. Nella conferenza del 30 maggio io dissi che avremmo lottato per lo Scudetto. Spalletti diffidente? Noi fortunatamente abbiamo un mister che sa allenare, ma pretendere che conosca tutti i giocatori del mondo no, è compito nostro stare il mercato. C'è un giocatore che avevamo già trovato 3 anni prima, ma con le perdite del Covid ci avevano chiesto però 30 milioni...", col riferimento a Kvaratskhelia, arrivato poi per 10mln.

La cautela di Spalletti

Il tecnico del Napoli arriva alla sfida dopo un girone da favola, la miglior media punti dei top 5 campionati europei e la miglior coppia d'Europa (Kvaratskhelia-Osimhen a quota 41 tra gol e assist in campionato), ma riporta tutti con i piedi per terra citando il tecnico dell'Eintracht Glasner: "Complimenti? Ripenso alle domande d'inizio campionato, non dovevamo neanche entrare nelle prime 4 e ora dite l'opposto. Per questo non ci fidiamo. Glasner ha detto bene che ha il 50% di possibilità di passare il turno, la penso come lui. Ha questo piccolo vantaggio che si è meritato l'anno scorso vincendo l'Europa League dove ha fatto molto esperienza", le parole del tecnico anche se, numeri alla mano, la rosa del Napoli ha più esperienza in Champions mentre totalizza meno gare in EL.

Scelte fatte

A formare il tridente, insieme a Kvaratskhelia ed Osimhen, dovrebbe esserci Lozano, nella logica dell'alternanza con Politano ma anche perché il messicano ha maggiore gamba per affondare negli spazi che lascia l'Eintracht. In mediana rientra Zielinski, nel terzetto con Lobotka e Anguissa mentre in difesa è previsto il terzo rientro: alla fine Mario Rui dovrebbe vincere il ballottaggio con Olivera, autore di una buona prova nell'ultima gara col Sassuolo, e comporre così la solita linea difensiva con Kim, Rrahmani e capitan Di Lorenzo. Politano, così come Simeone, Elmas o Ndombele, saranno le armi a gara iniziata quando ad un certo punto la necessità sarà quella di continuare a tenere il ritmo forsennato dei tedeschi di Glasner.