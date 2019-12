L'oro di Napoli

In questo weekend calcistico c'è sicuramente la firma di Sebastiano Esposito, figlio di Castellamare di Stabia che ha siglato il primo gol tra i professionisti con l'Inter nella gara di ieri contro il Genoa. Se da un lato c'è tanta emozione nel vedere un talento napoletano così puro imporsi ai massimi vertici del campionato italiano, dall'altro c'è anche un pizzico di tristezza perchè Esposito, nonostante sia di Napoli, non ha mai militato nelle giovanili azzurre.

BIFULCO - Seppur in Serie B, Alfredo Bifulco, calciatore proveniente dal settore giovanile del Napoli con la sua rete dopo appena 13'' di gara, ha aperto le marcature che hanno permesso alla Juve Stabia di superare il Venezia al 'Menti'. Il calciatore è in prestito alle vespe dopo aver girato tante squadre tra serie B e C, sperando che questo possa essere l'anno della sua consacrazione.

LE DICHIARAZIONI - Alla fine della gara il talento napoletano ha commentato in conferenza stampa il suo gol: "Finalmente è arrivato il gol, magari avrei potuto avere qualche rete in più ma l'importante era appunto sbloccarsi".