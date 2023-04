L'ultima idea di ADL: festa Scudetto in diretta tv (in ballo anche la Rai)

L'idea dominante per lo Scudetto, per ora, è concentrare i festeggiamenti in una sola data: il 4 giugno o il 3 giugno se Napoli-Sampdoria sarà anticipata

