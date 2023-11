L'ultimo undici di Mazzarri al Napoli: solo in due giocano ancora

TuttoNapoli.net

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, sembra passata una vita, erano poco più di dieci anni fa. L'ultima partita con alla guida l'allenatore di Livorno è datata infatti 19 maggio 2013, una sconfitta per 2-1 in casa della Roma all'ultima giornata della Serie A 2012/13. Guardando l'undici azzurro, a qualcuno scenderà una lacrimuccia di nostalgia, qualcun altro noterà come si tratti di un quadro che ritrae un calcio passato. Ben nove undicesimi (frazione maggiore nei giallorossi) di quella squadra, infatti, non sono più in attività come calciatori professionisti. Rimangono fuori solo due uomini simbolo di quella squadra, Hamsik e Cavani, entrambi peraltro agli ultimi sgoccioli. Curiosità finale: c'è un curioso legame con Andreazzoli, ultimo allenatore sfidato al Napoli sia da Garcia, al quale la sconfitta contro il suo Empoli è costata l'esonero, sia da Mazzarri all'epoca, visto che allenava lui la Roma.

L'ultimo undici del Napoli di Mazzarri (3-4-2-1):

Rosati; Rolando, Britos, Cannavaro; Maggio, Behrami, Dzemaili, Zuniga; Pandev, Hamsik; Cavani.

Subentrati: El Kaddouri, Armero, Calaiò.