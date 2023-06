La carriera di Rudi Garcia: dalla favola Lille alla Roma fino all'Al Nassr di CR7

Il Napoli ha scelto. La complicatissima eredità di Luciano Spalletti sarà raccolta da Rudi Garcia.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli ha scelto. La complicatissima eredità di Luciano Spalletti sarà raccolta da Rudi Garcia. Niente Luis Enrique e niente Galtier dunque, col francese che ha sbaragliato la concorrenza e convinto il presidente Aurelio De Laurentiis.

La carriera ed i numeri

Il tecnico arriva al Maradona dopo l'avventura sulla panchina dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ma la sua carriera parte da lontano. Tutto inizia al Saint-Etienne, prima come vice e poi come primo allenatore. Da lì 5 anni al Digione, quindi un passaggio al Le Mans prima di approdare al Lille in quella che è probabilmente la sua migliore avventura. Dopo quel quinquennio ecco la Roma, dal 2013 al 2016, quindi un triennio all'Olympique Marsiglia prima di passare nell'altra nobile francese, l'Olympique Lione. Da lì il passaggio all'Al Nassr per il 2022-2023, fino ad oggi con la grande occasione col Napoli scudettato.

I trofei

In carriera, nonostante le panchine prestigiose, non ha vinto tantissimo. I successi risalgono al 2010-2011, quando col Lille vinse il campionato e la Coppa di Francia.