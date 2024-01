La fake news sui social, ma Spalletti per la Panchina d’Oro ha ringraziato anche ADL: le sue parole

"Debbo ringraziare un'altra volta quelli che mi hanno permesso di vincere questa panchina, come Giuntoli ma anche la società con a capo De Laurentiis"

Da diverse ore circola sui social (e non solo) la notizia secondo cui Luciano Spalletti avrebbe lanciato una frecciatina ad Aurelio De Laurentiis durante la cerimonia della Panchina d'Oro. La realtà dei fatti è ben diversa: non c'è stata alcuna parola ostica da parte dell'attuale Ct della Nazionale.

Al contrario, con un velo di commozione è stata espressa gratitudine verso il patron azzurro, i giocatori, Giuntoli e la città di Napoli: "Debbo ringraziare un'altra volta quelli che mi hanno permesso di vincere questa panchina, dai giocatori ai dirigenti, come Giuntoli, ma anche la società con a capo Aurelio De Laurentiis. Quando ho visto il video mi è venuto quasi da piangere per quello che ho vissuto in quel momento lì. Alla città vanno fatti i complimenti perché sono riusciti ad accogliere qualunque tifoso di diverso colore che voleva gioire. La vittoria vera è senza confini, tutti possono partecipare e divertirsi".