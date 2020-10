La Figc conferma: "Bonucci e Chiellini non sono in Nazionale perché bloccati dalle Asl"

Primo allenamento nel pomeriggio a Coverciano per la Nazionale, che si è radunata ieri al Centro Tecnico Federale per preparare l’amichevole di mercoledì con la Moldova e i due match di Nations League con Polonia e Paesi Bassi. Ecco quanto riporta il sito ufficiale della Nazionale: "In ottemperanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci raggiungeranno il ritiro al termine degli accertamenti preventivi e ottenute le relative autorizzazioni. Lo staff medico della Nazionale ha verificato l’indisponibilità del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, che ha lasciato ieri sera il Centro Tecnico Federale".