La formazione più forte di sempre secondo ChatGPT: c'è anche un ex azzurro

Qual è l'undici più forte di sempre? La rivista Four Four Two l'ha chiesto a Chat GPT, l'intelligenza artificiale che da un po' di tempo sta spopolando anche in Italia. L'AI ha scelto due calciatori ancora in attività, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, più altre nove leggende del passato.

La formazione viene schierata con un 4-1-4-1, con Pelé al centro dell'attacco supportato da Zidane, Messi, Maradona e Cristiano Ronaldo. Un solo italiano in questo undici ideale: Paolo Maldini. Tante altre le vecchie conoscenze del nostro campionato: da Cafu a Roberto Carlos, ma non solo. Ecco la formazione scelta dall'intelligenza artificiale.

Yashin; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Cruyff; Zidane, Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo; Pelé.