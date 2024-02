La forza delle ‘riserve’: Milan-Napoli sarà la sfida fra le panchine più prolifiche della Serie A

Milan e Napoli sono le due squadre di Serie A con più gol segnati dai giocatori subentrati

La sfida in programma domenica prossima alle 20 e 45 a San Siro fra Milan e Napoli dirà molto sulla stagione delle due compagini, che si giocheranno tanto seppur con orizzonti differenti.

I tifosi in giro per lo stivale si aspettano che i 22 protagonisti in campo offriranno uno spettacolo degno della storia di questa partita, ma occhio che anche chi siede in panchina potrebbe dire decisamente la sua. In questa stagione, infatti, Milan e Napoli sono le due squadre di Serie A con più gol segnati dai giocatori subentrati, visto che sono 10 per i rossoneri mentre 9 per gli azzurri, che avrebbero potuto pero' raggiungere anche loro la doppia cifra domenica pomeriggio se la Lega non avesse deciso di cambiare la decisione sul gol di Ngonge.