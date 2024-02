La furia di ADL post-mercato e il ritorno al passato di Mazzarri

a sfida col Verona sembra a tutti gli effetti un dentro o fuori per la stagione del Napoli ed anche per Walter Mazzarri.

Fonte: di Antonio Gaito

La sfida col Verona sembra a tutti gli effetti un dentro o fuori per la stagione del Napoli ed anche per Walter Mazzarri. Con una media punti e gol di gran lunga inferiore a quella di Garcia e dopo le prestazioni sofferte in Supercoppa e soprattutto all'Olimpico contro la Lazio, strappando un pareggio ma senza tiri in porta dopo 12 anni, l'ambiente partenopeo quest'oggi si attende un cambio di marcia. Non solo come risultati, ma anche a livello prestazionale, considerando anche il recupero di quasi tutto l'organico ed il momento del Verona, smembrato di 16 elementi a gennaio (e di tutti i migliori), rimpiazzati in parte e solo da pochissimi giorni. E la vigilia di questa gara così delicata è stata tutt'altro che banale.

ADL tra chiarimenti e nervosismo su Zielinski, Perez e Lindstrom

Il presidente del Napoli ha provato a precisare diverse questioni che in questi giorni hanno sollevato non poche polemiche. A partire dall'esclusione di Zielinski: "Si parla di ripicca, ma assolutamente no. E' una splendida persona, un bravo ragazzo, ma ci sono restrizioni e dal 1 luglio non sarà più con noi e le scelte sono fatte anche per la prossima annualità: abbiamo Traoré che ha un'opzione di riscatto, lo stesso per Dendoncker e non c'era posto neanche per lui". In merito all'affare Perez, ADL racconta l'incontro con Pozzo e l'ultima offerta di 18mln, stoppando tutto per un ulteriore esborso per il club che l'ha formato, le commissioni e, inoltre, "nel frattempo Mazzarri si è rimesso a 3 dietro rivalutando anche Ostigard che aveva richieste sui 10mln e quindi qualcosa significherà? Poi c'è Dendoncker che può fare anche il centrale". Lo sfogo invece riguarda Lindstrom: "Sento 'ma chi c... avete preso', un trequartista quando serviva un esterno, ma Lindstrom ha fatto molte più partite da ala in nazionale e nel club che da trequartista. Documentatevi, mi sono stancato".

Mazzarri tra moduli e Verona

Si parte dal modulo, ma il tecnico del Napoli non si sbottona nonostante il possibile ritorno al 4-3-3 dovendo essere più propositivi contro il Verona che schiererà solo una punta: "Modulo? Lo vedrete domani. Abbiamo avuto tempo per allenarci, hanno imparato a giocare a 3, 3-4-3-, 3-5-1-1 oltre alla difesa a 4. Fare più moduli può essere un vantaggio da qui alla fine". Sulle difficoltà realizzative (con lui 8 gare su 14 senza gol fatti): "C'è stato il pareggio immeritato col Monza creando tantissimo, in altre invece abbiamo creato poco per vari motivi. Con l'Inter non era facile. Al di là della gara col Torino che cancellerei, una brutta gara ed ero anche squalificato. Intanto siamo tornati una squadra che non va in difficoltà anche se dobbiamo essere più arrembanti per fare gol". E non sottovaluta il Verona nonostante le 16 cessioni a gennaio che hanno rivoluzionato l'undici di Baroni: "Il Verona per il Napoli è sempre stata una squadra ostica, spero i ragazzi sappiano le difficoltà, bisognerà sbloccarla ma stando attenti perché tutti ormai sono propositivi".

Le scelte di Mazzarri

Tutti a disposizione salvo Osimhen in Coppa d'Africa, Zielinski che "non si è allenato, non dovrebbe essere tra i convocati", e Meret ed Olivera che rientreranno dalla prossima. Mazzarri in caso di 4-3-3 dovrebbe schierare Rrahmani-Juan Jesus al centro con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. In mediana Cajuste, Lobotka ed Anguissa mentre in attacco non ci sono dubbi su Politano, Simeone e Kvara. Dalla panchina le armi stavolta sono tante: "Stanno tutti bene in linea generale, possono giocare tutti tranne Traoré che ha minutaggio ridotto perché ha fatto una mini-preparazione ma una ventina di minuti potrebbe farli. Anche il ragazzo venuto dal Verona (Ngonge, ndr) sta molto bene, a Roma ha fatto bene anche da centravanti di manovra e Natan si sta allenando in gruppo da diversi giorni. Lindstrom: "Il ragazzo è valido, ma quando si arriva da un'altra realtà non è semplice con il tatticismo che abbiamo in Italia. Negli allenamenti è positivo, serio, sta crescendo e sono fiducioso che da qui a poco ci darà una mano"